Знарок: тема с переходом Войнова в «Спартак»? А кто сказал, что она была открыта?

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника Вячеслава Войнова.

«Тема с переходом в наш клуб Вячеслава Войнова? А кто сказал, что она была открыта? Просто смеяться хочется над вашими источниками. Откуда у вас эти достоверные источники?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В минувшем сезоне 30-летний Войнов в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф Войнов в шести матчах набрал 1 (0+1) очко, заработав показатель полезности «–8».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.