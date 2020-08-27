«Ванкувер» стал инициатором отмены матчей плей-офф НХЛ из-за протестов против расизма

«Ванкувер Кэнакс» стал инициатором отмены матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США. Об этом сообщил известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере».
Отметим, в составе «Кэнакс» выступают два темнокожих хоккеиста – нападающий Джастин Бейли и защитник Джейлен Чатфилд. Оба хоккеиста не провели ни одного матча в нынешнем плей-офф.
23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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