Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знарок – о матче с «Динамо»: «Спартак» не до конца готов, сыграли на эмоциях

Знарок – о матче с «Динамо»: «Спартак» не до конца готов, сыграли на эмоциях
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после победы в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо» (4:1).

«Думаю, мы не до конца готовы, сыграли на эмоциях. Сегодня выглядели более-менее. Но до того, что хотим видеть, ещё далеко. Время ещё есть. У нас и в том году третьи периоды получались неплохими. Сегодня неплохо сыграли в средней зоне. Беспалов отыграл хорошо, молодец. Защитник Никишин попал под карантин, сейчас его прошёл, у него нормальные анализы. Через пару дней будет готов приступить к тренировкам», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Знарок: тема с переходом Войнова в «Спартак»? А кто сказал, что она была открыта?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020