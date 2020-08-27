Знарок – о матче с «Динамо»: «Спартак» не до конца готов, сыграли на эмоциях

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после победы в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо» (4:1).
«Думаю, мы не до конца готовы, сыграли на эмоциях. Сегодня выглядели более-менее. Но до того, что хотим видеть, ещё далеко. Время ещё есть. У нас и в том году третьи периоды получались неплохими. Сегодня неплохо сыграли в средней зоне. Беспалов отыграл хорошо, молодец. Защитник Никишин попал под карантин, сейчас его прошёл, у него нормальные анализы. Через пару дней будет готов приступить к тренировкам», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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