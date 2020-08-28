НХЛ на два дня приостановит розыгрыш Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лига на два дня отложит матчи розыгрыша Кубка Стэнли из-за массовых беспорядков в США, информирует североамериканский журналист Рено Лавуа в своём «твиттере». Ожидается, что матчи будут возобновлены в ночь с 29 на 30 августа мск.

Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.