В НХЛ на два дня приостановили проведение Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ выступила с обращением на официальном сайте лиги, в котором объявила о переносе встреч двух игровых дней. Проведение игр вновь возобновится в ночь с субботы на воскресенье – с 29 на 30 августа.

«После долгих обсуждений игроки НХЛ пришли к выводу, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет эти 4 игры, начиная с сегодняшнего дня, и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Сообщества темнокожих продолжает сталкиваться с реальными, болезненными переживаниями. НХЛ и профсоюз игроков признают, что ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов разнообразия, интеграции и социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блейка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта совершить позитивные изменения в обществе.

Лига совместно с игроками стремятся создать более инклюзивную и гостеприимную среду на наших аренах, в офисах и за их пределами», — сообщается в опубликованном пресс-релизе.

Таким образом, будут перенесены пятничные встречи – «Нью-Йорк Айлендерс» с «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» с «Вегас Голден Найтс», которые состоятся в ночь с субботы на воскресенье – 29 на 30 августа по мск, а также субботние игры – «Бостон Брюинз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз» с «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфии Флайерз» с «Нью-Йорк Айлендерс» – эти игры переносятся на игровой день с воскресенья на понедельник (с 30 на 31 августа по мск).

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.