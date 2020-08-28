«Ванкувер» выступил с обращением по поводу приостановления проведения Кубка Стэнли

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» выступила с обращением, в котором объяснила позицию клуба о решении отложить два игровых дня Кубка Стэнли.
«Игроки «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» решили не проводить сегодняшнюю встречу во имя равенства и протеста против актов расовой несправедливости. Организация «Кэнакс» на 100% поддерживает позицию игроков в этом вопросе. В решении подчеркивается важность того, чтобы быть союзником, продвигать разговоры об этом и действовать. Мы все работали, чтобы собраться вместе и играть в хоккей, но это важный момент для всех нас, чтобы показать свою позицию в этом вопросе. Это больше, чем хоккей», — сказано в опубликованном пресс-релизе.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что именно «Ванкувер Кэнакс» стал инициатором отмены матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США.
23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 28 августа 2020
-
02:31
-
02:04
-
01:47
-
01:36
-
01:15
-
00:15
- 27 августа 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
23:16
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:25
-
21:03
-
20:26
-
20:11
-
19:56
-
19:37
-
19:01
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
17:59
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:00