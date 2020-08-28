«Ванкувер» выступил с обращением по поводу приостановления проведения Кубка Стэнли

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» выступила с обращением, в котором объяснила позицию клуба о решении отложить два игровых дня Кубка Стэнли.

«Игроки «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» решили не проводить сегодняшнюю встречу во имя равенства и протеста против актов расовой несправедливости. Организация «Кэнакс» на 100% поддерживает позицию игроков в этом вопросе. В решении подчеркивается важность того, чтобы быть союзником, продвигать разговоры об этом и действовать. Мы все работали, чтобы собраться вместе и играть в хоккей, но это важный момент для всех нас, чтобы показать свою позицию в этом вопросе. Это больше, чем хоккей», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что именно «Ванкувер Кэнакс» стал инициатором отмены матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США.

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.