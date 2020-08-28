Ассоциация тренеров НХЛ: время слушать прошло. Действовать нужно немедленно

Объединение тренеров НХЛ прокомментировало решение лиги о переносе двух дней розыгрыша Кубка Стэнли из-за обострившейся ситуации с проявлением расизма в США.

«Ассоциация тренеров НХЛ и наши тренеры решительно поддерживают решение НХЛ и профсоюза игроков отложить сегодняшние и завтрашние игры. Время слушать прошло. Действия должны быть предприняты сейчас.



Мы не можем делать вид, что понимаем страдания темнокожих мужчин и женщин, против которых имела место эта бессмысленная, бесконечная расовая несправедливость. Требовать подотчетности и пролить свет на неё — единственный путь вперед к переменам», — говорится в опубликованном заявлении в «Твиттере».



Ранее НХЛ официально объявила о приостановлении на два дня розыгрыша Кубка Стэнли.



23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.