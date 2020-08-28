Брызгалов – о ситуации с НХЛ: как связаны хоккей и противоправные действия полицейского?

Чемпион мира 2009 года и обладатель Кубка Стэнли, выступавший в различных командах Северной Америки, Илья Брызгалов выразил мнение о приостановлении проведения розыгрыша плей-офф НХЛ в связи с протестами в США из-за убийства темнокожего.

«Проблемы в переносе тут не вижу, потом сыграют. Не вижу при этом никакой связи между играми НХЛ и историей, произошедшей в Висконсине, о которой мы мало знаем. Как связаны хоккей, спорт и противоправные действия полицейского?

Я устал от этого хайпа. Если говорить о Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), разве жизни белых, латиноамериканцев, азиатов не имеют ценности? Настолько это всё политизируется. Допускать связь между спортом и подобными вещами – абсурд», — цитирует Брызгалова ТАСС.

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.