Ривз: ненавижу белых спортсменов на льду, но не смог бы гордиться ими больше, чем сейчас

Форвард «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз высказался по поводу отмены матчей плей-офф НХЛ на пресс-конференции с участием представителей команд Западной конференции.

«В этом зале много белых спортсменов. Замечательно, что матчи отменили НБА, MLB и женская НБА, в этих лигах много чернокожих игроков. Но все эти спортсмены, которые сейчас здесь, приняли решение и сказали: «Знаете что? Мы тоже видим эту проблему и выступаем вместе». Я воюю с этими парнями. На льду я ненавижу их. Но могу сказать, что никогда не смог бы гордиться ими больше, чем сейчас.

Эффект от заявления, которое они сделали сегодня, не будет кратковременным. Да, эти два дня не смогут ничего исправить. Но было сделано очень сильное заявление. Особенно в том плане, что оно исходит именно от этой лиги», – цитирует Ривза The Score.