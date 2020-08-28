Жозеф: мы предприняли серьёзные действия в надежде на лучший завтрашний день
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мэтью Жозеф поделился мнением о переносе матчей плей-офф НХЛ в связи с протестом игроков из-за расизма.
«Для меня большая честь быть частью этого братства, куда входят все мои товарищи по команде и другие игроки. Сегодня мы предприняли серьёзные действия в надежде на лучший завтрашний день. Очень горжусь», — написал Жозеф в «Твиттере».
В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.
Жозеф: жечь полицейские машины и грабить магазины – это не метод борьбы с расизмом
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