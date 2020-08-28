Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ выделить ему $ 100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд. Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.

По информации журналиста, альянс хотел бы получить от лиги $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.

Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесён логотип их организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах чёрного цвета. Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на чёрный.

Кроме того, организация ставит перед лигой ряд задач.

1. К сезону-2024/2025 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/2023 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Лига пока не дала никаких ответов или комментариев по этим вопросам.