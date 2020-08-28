Кадри: в эти два дня сможем больше узнать, как сделать наше общество лучше

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри высказался по поводу переноса ближайших матчей плей-офф НХЛ, вызванных выстрелами в чернокожего мужчину в штате Висконсин.

«Это очень серьёзное заявление, объединившее всех нас. Я стал ещё больше уважать каждого игрока лиги за этот поступок в борьбе с системным расизмом. В эти два дня мы сможем больше узнать, как сделать наше общество лучше. Это действительно нужно. Хоккей — командный вид спорта. Мы все придерживаемся единой точки зрения и поддерживаем друг друга», — цитирует Кадри пресс-служба НХЛ.

В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.