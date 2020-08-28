Фил Эспозито: Кучеров способен доминировать так, что я просто с ума схожу

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Кучеров способен доминировать так, что я просто с ума схожу. Он может доминировать не хуже Сидни Кросби. Не хуже Коннора Макдэвида. Уверяю вас, он может это сделать. Наш парень – это Кучеров. Он и есть наш Фил Эспозито. Он и есть наша версия Ги Лефлёра за «Канадиенс». Понимаете, о чём я? Когда у него игра клеится, все вокруг него начинают играть лучше. Но вы же видите, как он весь надувается и лупит клюшкой по стеклу, когда мажет по воротам. Что с того, что ты промахнулся? Соберись и не промажь следующим броском!



Как бы я хотел иметь хотя бы три четверти или даже половину таланта Кучерова в те годы, когда играл сам. Половину его таланта, больше и не надо. У это парня есть талант, который он ещё даже не использовал. Боже, поэтому я так и переживаю, когда вижу, что он плохо играет. Так бывает не всегда, но если Кучеров не играет хорошо, мы не выигрываем. Всё очень просто. Мы можем разок победить то тут, то там, но не выиграем в конце. Вот насколько хорош способен быть Кучеров», – цитирует Эспозито The Athletic.