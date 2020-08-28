Кэссиди — о четвёртом матче с «Тампой»: никаких пассажиров. Не можем себе позволить этого

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-2).

«Мы зализываем раны, и нам будет лучше. У нас хороший состав, ведущие игроки настроятся на матч и поведут остальных за собой. На днях мы обратились к команде и надеемся, что она правильно отреагирует. Нам нужны все 20 человек. Никаких пассажиров. Команда не может этого себе позволить. Вот наш девиз. Наши ребята умеют отыгрываться. Мне не понравилось, как мы играли вчера во втором и третьем периодах, но матч №4 будет совсем другим.



Мы призываем всех ребят прибавить, взять на себя лидерские функции в играх, когда свою роль может сыграть их молодость. Пока этого не происходит, но мы продолжим работать в этом направлении. В целом же давайте признаем, что они были лучше нас во всех аспектах игры, так что нам нужно работать над собой. Мы проиграли, значит, в четвёртой игре должны показать всё, на что способны, должны попытаться сравнять счёт в серии, играя умнее и лучше», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.