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Джонс: можете ли вы представить, какой был бы шум, если бы матчи в НХЛ продолжились?

Джонс: можете ли вы представить, какой был бы шум, если бы матчи в НХЛ продолжились?
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Postmedia News Терри Джонс прокомментировал приостановку розыгрыша Кубка Стэнли после решения хоккеистов присоединиться к массовой акции протеста против расовой и социальной несправедливости в США.

«Лига предоставила игрокам право самим решать, как нужно реагировать на стрельбу в Висконсине. Это был не звёздный час НХЛ. Эффективный ответ в итоге сделали не чиновники лиги и даже не игроки, а телеведущие, которые открыто призвали перенести матчи. Они не должны были играть.

Когда Альянс за многообразие хоккея обратился к лиге с просьбой отложить матчи, это не исправило ошибки хоккейных чиновников, не убрало провал, который был накануне. Но можете ли вы представить себе шум, если бы матчи в НХЛ снова продолжились?» — задался вопросом Джонс.

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