Дебур: знаю, Эвандер Кэйн гордится тем, что происходит сегодня в НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур оценил вклад форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна в борьбу с расизмом в НХЛ. Специалист ранее работал с хоккеистом в «акулах».

«Эвандер говорил об этом в течение многих лет, и я знаю, что он действительно гордится тем, что происходит сегодня в НХЛ. Он знает, что одно это решение ничего не изменит. Но, надеюсь, это прольёт более яркий свет на системный расизм», – цитирует Дебура The Athletic.

Напомним, альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, одним из лидеров которого является Эвандер, попросил лигу перенести ближайшие игры в связи со случившимся в Висконсине. Это решение было одобрено.