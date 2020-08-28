Уикз: нынешний момент — знак крепкого хоккейного братства между игроками всех стран

Известный в прошлом голкипер, а ныне телевизионный эксперт NHL Network Кевин Уикз высоко оценил попытки игроков НХЛ обратить внимание на социальную и расовую несправедливость.
«Это исторический момент, о котором я даже и мечтать не мог. Мы ведь раньше всегда обсуждали только хоккейные вещи — голевые моменты, сейвы, тактику, правильную смену и так далее. О неравенстве никто не говорил, будь то темнокожий или латиноамериканец, русский или грек, белый канадец или белый американец. Нужно пытаться это остановить. Если НХЛ начнёт бороться с этим на своём уровне, то постепенно это отношение дойдёт и до юношеского, детского хоккея. Нынешний момент — знак крепкого хоккейного братства между игроками всех стран и всех возможных цветов кожи», — сказал Уикз в телеэфире.
Уикз играл в НХЛ с 1997 по 2009 год и в начале карьеры был одним из немногих темнокожих хоккеистов в лиге.
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