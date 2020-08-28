Лебрюн: только дети из обеспеченных семей могут позволить себе заниматься хоккеем

Журналист TSN Пьер Лебрюн поделился мнением о решении НХЛ приостановить плей-офф на два дня.

«В среду вечером НХЛ оказалась на неправильной стороне истории, когда отказалась отменять матчи. Сейчас этого уже не вернуть, но можно попытаться исправить положение осмысленными действиями. Отсрочка двух матчей может стать началом, даже если про это будут говорить, что это слишком мало и слишком поздно.

Как сказал нападающий «Далласа» Джейсон Дикинсон, НХЛ на 75% состоит из американцев, причём белых. Отсутствие многообразия в хоккее только ухудшит ситуацию, потому что оставит за бортом множество людей различного происхождения. Думаю, что все согласятся, что систематический расизм — это часть социально-экономического неравенства. Только дети из обеспеченных семей могут позволить себе заниматься хоккеем, и для начала НХЛ должна показать пример в деле снижения стоимости экипировки. У нас в Канаде тоже много расизма, спросите об этом любого цветного канадца. Всем нужны конкретные действия.

Вечер среды был тяжёлым для хоккея, для тех, кто его любит. Представьте, что чувствовал бы любой молодой цветной хоккеист. Следующие несколько дней имеют значение, как и следующие несколько месяцев и лет. Посмотрим, какими будут настоящие изменения», — отметил Лебрюн.