Кэссиди: «Тампа» передвинула Кучерова на другой фланг. Это сместило зоны опасности

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди, объяснил почему его команда в третьем матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7, 1-2) не справилась с российским форвардом Никитой Кучеровым, набравшим 4 (1+3) очка.

«Они передвинули Кучерова на другой фланг, откуда ему удобнее бросать форхендом, и это изменило всё движение шайбы по нашей зоне, сместило зоны опасности. Нашим парням, блокирующим броски, придётся лучше подстраиваться, уделять этим зонам повышенное внимание.



Безусловно, Кучеров – хороший игрок, который силён и в большинстве, и при игре пять на пять, так что свои моменты он все равно создаст. Но мы явно не были достаточно хороши в диктовке, откуда хотим вынуждать их бросать.



В сухом остатке мы нахватали слишком много удалений, что для нас нехарактерно, – и они этим воспользовались. Наше меньшинство выглядело здорово весь сезон, да и в плей-офф тоже. Давайте спишем (вчерашний разгром) на то, что их большинство оказалось намного лучше нашего меньшинства, и не сомневайтесь, что дальше мы подстроимся», – цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.