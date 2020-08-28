Кубалик: у меня появилась уверенность, что я на правильном пути. Хочу остаться в «Чикаго»
Нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик рассказал о продлении контракта с «Блэкхоукс». Чешский форвард в минувшем сезоне набрал 46 (30+16) очков и претендует на награду лучшему новичку сезона в НХЛ. В межсезонье он может стать ограниченно свободным агентом.
«Сезон только закончился, так что я рад вернуться домой в Чехию. В следующие несколько дней или недель я побеседую со своим агентом. После сезона у меня появилась уверенность, что я на правильном пути. Я бы хотел остаться в «Чикаго». Вот и все, что я могу сейчас сказать.
В плей-офф уровень хоккея был выше, чем в регулярном чемпионате. Это было здорово. Только так можно получить больше опыта и научиться новому. Я счастлив, что получил шанс проявить себя», — цитирует Кубкалика NBC Sports.
Кубалик стал первым новичком в истории «Чикаго», который набрал 5 очков в матче плей-офф
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