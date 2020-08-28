Рижское «Динамо» подписало контракт с канадским защитником Эндрю О'Брайеном

Рижское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о подписании полноценного контракта с защитником Эндрю О'Брайеном. Подробности соглашения с 27-летним хоккеистом не разглашаются.

Минувший сезон канадский защитник провёл в норвежском «Стьернене». Всего в регулярном чемпионате защитник провёл 41 матч, забросил 10 шайб и отметился 35 результативными передачами при показателе полезности «+14» и 309 минутах штрафного времени.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.