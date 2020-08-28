ВХЛ утвердила календарь сезона-2020/2021, в турнире примут участие 26 команд

Утвержден календарь ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона-2020/2021, информирует официальный сайт лиги. В чемпионате примут участие 26 российских клубов. Деления на конференции и дивизионы не будет.
Из-за пандемии коронавируса в предстоящем чемпионате не примут участие: ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь), «Хумо» (Ташкент), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей. Он стартует 4 сентября и заканчивается 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 650 матчей.
В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Плей-офф стартует 21 февраля 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.
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