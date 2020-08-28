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Глава Приморья сообщил, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/2022

Глава Приморья сообщил, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/2022
Хоккей / КХЛ 0

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что «Адмирал» из Владивостока примет участие в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022.

«Начинаем готовить наш «Адмирал» к хоккейному сезону 2021-2022. Об этом договорились с руководством КХЛ. Нашли поддержку у Вячеслава Фетисова. Надеюсь, нас ждёт новый яркий этап в спортивной жизни команды», – написал Кожемяко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, приморский клуб снял заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. Деньги, которые были выделены на «Адмирал», решили передать на выплаты медикам.

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