Разин: задача-минимум для «Северстали» – выход в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова с нижегородским «Торпедо» (0:2).

«Претензий к игрокам по сегодняшнему матчу нет, разве что одна глобальная – мы не смогли забить. Хотя по движению, думаю, выиграли – а это сейчас даже важнее, чем результат. Особенно с учётом того, что после вчерашнего матча мы только в половину двенадцатого добрались до отеля и поужинали.

Большое спасибо организаторам Турнира имени Пучкова за приглашение – для нас игры в Петербурге были полезными, мы выстроили тут хороший рабочий процесс. Главное – прошли всю предсезонку почти без травм. Последние две игры мы, кстати, ошибались минимально – хотя вообще без ошибок, конечно, не бывает. После матча с «Авангардом» мы провели длинное собрание, все детали с ребятами разобрали – это помогло.

У нас, к сожалению, было много больных: кто-то переболел в начале подготовки, кто-то в середине – из-за этого работа вышла скомканной. Естественно, переболевшие и выпадавшие по этому причине пока находятся не в оптимальных кондициях. У нас всё ещё много сомнений о том, как должен выглядеть состав на первую игру – хорошо, что есть в этом сезоне длинная скамейка. С другой стороны, приятно, что за всю подготовку в команде было только две травмы, причём одна из них уже полностью залечена.

Главная цель на новый сезон? Минимум – выход в плей-офф. А дальше уже надо мечтать о генеральских погонах, о машине «Феррари», о Кубке Гагарина – только так всё и может получиться», – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.