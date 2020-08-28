Кравец: Дэнфорт – один из лидеров «Витязя». Для этого мы и берём игроков за границей

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
«Сегодня получилась хорошая игра на хороших скоростях. Все очень достойно отыграли. В раздевалке я сказал ребятам, что не было моментов, к которым я мог бы придраться. Всегда приятно победить в овертайме, тем более «Спартак». Благодарю всех за достойную работу в течение межсезонья. Все терпели, помогали и работали на команду.
Дэнфорт произвёл хорошее впечатление? Мы и берём для этого таких игроков. Он очень здорово играл в чемпионате Финляндии. Всё достойно и отлично с его стороны. Дэнфорт — один из лидеров «Витязя». Для этого и существуют игроки, которых берут за границей. Насколько важна для нас возможная победа на Кубке мэра? Победы всегда важны для тренеров и игроков, даже в товарищеских матчах. Они придают уверенности. Хотелось бы завоевать кубок для клуба и для подольских болельщиков. Для нас это будет хорошим знаком.
Остальные звенья сегодня не поддержали первое? Я не соглашусь с этим. Они выполнили ту работу, которую они должны были выполнять. Другой вопрос, что не у всех этих молодых ребят пока хватает мастерства для того, чтобы реализовывать свои моменты. А ведущие игроки должны в каждом матче забивать и отдавать. Считаю, что победу принесла вся команда. Завтра в первом звене будет одно изменение. Там справа сыграет Маттиас Теденбю вместе с Гребенщиковым и Дэнфортом. Так было запланировано», – приводит слова специалиста Allhockey.Ru.
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