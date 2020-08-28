Экс-генменеджер «Флориды» Тэллон обвиняется в расизме. НХЛ начала расследование

Национальная хоккейная лига инициировала расследование по поводу расистских высказываний со стороны бывшего генерального менеджера «Флориды Пантерз» Дэйла Тэллона, сообщает Florida Hockey Now.

По информации источника, функционер использовал оскорбление на расовой почве во время пребывания «Флориды» в «пузыре» в Торонто. Что именно сказал Тэллон, неизвестно, равно как неизвестно и место, где это якобы было сказано. Отмечается, что уход Тэллона из «Пантерз» не связан с этим событием.

69-летний функционер работал генменеджером «Пантерз» с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3.