ЦСКА в серии буллитов обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА одержал победу в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). Для «армейцев» эта победа стала первой на турнире.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард ЦСКА Николай Голдобин. Дубль в составе победителей оформил Антон Слепышев. Голами у «Динамо» отметились Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теэму Пулккинен.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.