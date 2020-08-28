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ЦСКА в серии буллитов обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА в серии буллитов обыграл «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА одержал победу в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). Для «армейцев» эта победа стала первой на турнире.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард ЦСКА Николай Голдобин. Дубль в составе победителей оформил Антон Слепышев. Голами у «Динамо» отметились Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теэму Пулккинен.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
28 августа 2020, пятница. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Шарыченков, Рыков) – 00:46' (5x5)   1:1 Тарасов (Алексеев, Ефремов) – 04:38' (5x5)   2:1 Хиетанен (Чайковски, Шипачёв) – 06:47' (5x4)   3:1 Пулккинен (Брюквин, Зайцев) – 07:43' (5x5)   3:2 Слепышев (Голдобин, Сергеев) – 22:14' (5x5)   3:3 Локтионов (Окулов, Коростелёв) – 23:28' (5x4)   3:4 Голдобин – 65:00' (ПБ)

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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