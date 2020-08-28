Брагин: тяжёлый график, но СКА подойдёт к сезону в оптимальной форме

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова с омским «Авангардом» (1:3).

«Тяжёлый график, но самое главное, мы играли с хорошими командами и в Казани, и здесь, с Омском. Осталась неделя до начала, и важно правильно провести это время, поработать над недостатками. Думаю, подойдём к сезону в оптимальной форме. Добавился один турнир чемпионов, а так, всё в привычном графике. Этот турнир нас немного поднагрузил. Надеюсь, с каждой игрой команда будет чувствовать себя всё лучше и лучше.

Будем искать более оптимальные сочетания. Хоккей поменялся, маленькие площадки. Будем думать над этим. Это хоккей, изменения в звеньях могут быть в любой момент.

Бринкману и Спиридонову, конечно, непросто — всё быстрее, мощнее. Будем с ними работать, держать в обойме, у ребят хорошее будущее.

По вратарям тоже думаем, все играли равное количество игр. Будем беседовать с тренером вратарей, определим, кто начнёт сезон», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.