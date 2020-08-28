Брагин: тяжёлый график, но СКА подойдёт к сезону в оптимальной форме

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова с омским «Авангардом» (1:3).
«Тяжёлый график, но самое главное, мы играли с хорошими командами и в Казани, и здесь, с Омском. Осталась неделя до начала, и важно правильно провести это время, поработать над недостатками. Думаю, подойдём к сезону в оптимальной форме. Добавился один турнир чемпионов, а так, всё в привычном графике. Этот турнир нас немного поднагрузил. Надеюсь, с каждой игрой команда будет чувствовать себя всё лучше и лучше.
Будем искать более оптимальные сочетания. Хоккей поменялся, маленькие площадки. Будем думать над этим. Это хоккей, изменения в звеньях могут быть в любой момент.
Бринкману и Спиридонову, конечно, непросто — всё быстрее, мощнее. Будем с ними работать, держать в обойме, у ребят хорошее будущее.
По вратарям тоже думаем, все играли равное количество игр. Будем беседовать с тренером вратарей, определим, кто начнёт сезон», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 29 августа 2020
-
00:00
- 28 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
22:38
-
22:28
-
22:22
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:00
-
19:54
-
19:36
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:10
-
17:48
-
17:31
-
16:58
-
16:53
-
16:20
-
15:10
-
14:55
-
14:10
-
13:40
-
13:25
-
13:02
-
12:50
-
12:30
-
12:02
-
11:40
-
11:15