Свечников планирует продлить контракт с «Каролиной» до начала нового сезона
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что хочет начать обсуждение продления контракта с клубом до начала следующего сезона. У россиянина остаётся последний год трёхлетнего контракта новичка, по истечении которого он сможет стать ограниченно свободным агентом.
«Я открыт. Я думаю, что агент сделает свою работу, а я ему говорю, что не хочу ничего другого, пока она не будет сделана. Он мне скажет, когда всё будет готово. А я об этом просто не хочу беспокоиться.
Моя травма? Было довольно страшно. Я посмотрел видео и подумал: «Не может быть». Было очень жёстко. Но я сделал МРТ, и всё в порядке. Мне очень повезло», – приводит слова Свечникова пресс-служба лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
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