Брэндон Лайпсик прибыл в расположение ЦСКА

Нападающий Брэндон Лайпсик присоединился к ЦСКА, сообщается в аккаунте столичного клуба в «Твиттере». ЦСКА 4 августа объявил о подписании однолетнего контракта с казахстанским хоккеистом.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард в 61 матче набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени.
Напомним, 8 мая Лайпсик был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками». Он также высказался и о Джейке Виртанене, и его партнёрах по «Ванкувер Кэнакс»: «Без сомнения, это худшая команда в мире». В групповом чате также принял участие и игрок «Флориды Пантерз» Джек Родевальд.
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