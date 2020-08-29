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Защитник «Витязя» Воронков переболел коронавирусом

Защитник «Витязя» Воронков переболел коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Витязя» Егор Воронков рассказал о предсезонной подготовке подольского клуба в условиях пандемии коронавируса.

«Она была совершенно другой. Некоторые ребята болели, а некоторые работали. Для кого-то на Кубке мэра был вообще первый матч на подготовительном этапе. Мы многое не успели сделать. Посмотрим, как в ходе сезона это скажется.

Думаю, надо обратить внимание на тренировочный процесс. Особенно в перерывах между матчами чемпионата, когда они будут больше двух дней, и в паузах — на этапы Евротура. Придётся особенно следить за физическим состоянием. Посмотрим, к чему это приведёт. Пока не знаю, как всё сложится.

Обошёл ли коронавирус стороной? Чувствовал, что немного захворал. Наверное, это всё-таки был коронавирус. Пришёл, сдал анализ, и он выявил антитела. Это было летом, как раз недели за две до начала предсезонки. Хорошо, что так получилось, могло быть хуже», – приводят слова Воронкова «Известия».

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