NBC Sports: «Каролина» сэкономит много денег, если подпишет Свечникова прямо сейчас

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен считает, что «Каролине Харрикейнз» необходимо как можно скорее продлить контракт с нападающим Андреем Свечниковым. У россиянина остаётся последний год трёхлетнего контракта новичка, по истечении которого он сможет стать ограниченно свободным агентом.

«Стоит ли Свечникову сейчас продлевать контракт? В нормальных условиях, вероятно, нет. Мы видели только верхушку айсберга его растущего таланта. Но после опасений по поводу травм и неопределённости с COVID-19 нельзя винить Свечникова, если он захочет обезопасить себя в долгосрочной перспективе. «Харрикейнз» должны воспользоваться этой возможностью.

Уже в 20 лет видно, что Андрей Свечников — звезда. И чем дольше «Каролина» будет ждать, всем станет ясно, что он суперзвезда. Вы просто не встретите звёзд, столь же отполированных, как Свечников, с самого первого дня. «Ураганы» сэкономят много денег, если сейчас подпишут Свечникова», – отметил О'Брайен.