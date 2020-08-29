Слэвин: говорить о расизме непросто, но очень важно. Это приближает перемены

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин поддержал решение НХЛ о переносе двух дней розыгрыша Кубка Стэнли из-за обострившейся ситуации, вызванной очередным проявлением расизма в США. В 2019 году хоккеист и его жена Кайли удочерили годовалую чернокожую девочку по имени Эмерсин.

«Мир стал другим, и я ощущаю изменения. Раньше не в полной мере осознавал, что происходит. Знал, что расизм существует, но не понимал, какие у него глубокие корни.

Трудно примириться с мыслями, что Эмерсин придётся расти в таком мире. Конечно, мы хотим перемен. Предстоит проделать долгий путь. Могу долго рассуждать на эту тему, могу поделиться мыслями на этот счёт, но перемены необходимы. Считаю замечательным решение НХЛ отменить матчи в знак солидарности. Здорово, что в лиге так поступили. Но нужно сделать больше, чем просто отменить один или пару матчей. Многое надо изменить, предпринять шаги, которые затрагивают нашу жизнь вне хоккея.

В течение года изучал эту тематику. И продолжаю это делать. Не знаю всего, просто хочу учиться, и считаю это крайне важным. Стараюсь слушать представителей темнокожего сообщества, которые на себе испытали и продолжают испытывать проблемы. Это обязательно нужно делать. Такие разговоры открывают глаза. Говорить на эту тему нужно в команде, со знакомыми вне хоккея. Везде. Вести такие разговоры не очень просто, но очень важно, потому что они приближают перемены», – приводит слова Слэвина пресс-служба лиги.