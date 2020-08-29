Хара: не важно, в какой паре выхожу. Для меня главное — хорошо играть в обороне
Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о сокращении игрового времени.
«Для меня главное — хорошо играть в обороне. Делаю всё что могу для команды в своей и чужой зонах. Не знаю, меняется ли моя роль в команде. Стараюсь всё время играть на максимуме. Это не зависит от того, в какой паре выхожу», – приводит слова Хары пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
Хара — о событиях в США: нужно сделать шаг назад, задуматься и понять, что происходит
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