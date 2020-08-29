23-летний защитник Степан Фальковский подписал полноценный контракт с минским «Динамо»

Защитник Степан Фальковский заключил полноценный контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Карьеру начинал в школе минской «Юности». В сезонах-2013/2014 и 2014/2015 выступал за молодёжную команду «Юности» в МХЛ и «Юниор» — в высшей лиге чемпионата Беларуси. В январе 2015 года помог молодёжной сборной вернуться в элитный дивизион.
В 2016 году его под 186-м общим номером выбрал «Калгари» на драфте НХЛ. После летнего тренировочного лагеря в рядах «Флэймз» отправился в «Адирондак Тандер» из Лиги Восточного побережья (ECHL). В середине января 2017 года его команда приняла участие в «Звёздной классике» и противостояла команде всех звёзд ECHL. Степан принял участие в конкурсе на самый мощный бросок по воротам и показал лучший результат вечера — после щелчка защитника-гренадёра шайба полетела со скоростью 99 миль в час (160 км/ч).
В минувшем сезоне Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за «Аллен Американс» Степан набрал 41 (15+26) очко и стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны в лиге.
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