СКА пожертвует 1 млн рублей врачам, борющимся с коронавирусом
Вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что петербургский клуб пожертвует 1 млн рублей врачам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса.
«Наши врачи проделали огромную работу, это подвиг. Сегодня состоится благотворительная игра, планируем все внести вклад и подарить врачам 1 млн рублей от хоккейного клуба СКА. Нашивки на форме – тоже знак благодарности врачам. Хотим отметить их работу, низкий им поклон, они работают душой и показывают пример всем, что такое настоящее отношение к работе, к своему делу», – сказал Ротенберг на презентации команды СКА.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
На форму СКА будут нашиты шевроны с благодарностью врачам
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