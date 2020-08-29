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СКА пожертвует 1 млн рублей врачам, борющимся с коронавирусом

СКА пожертвует 1 млн рублей врачам, борющимся с коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил, что петербургский клуб пожертвует 1 млн рублей врачам, ведущим борьбу с пандемией коронавируса.

«Наши врачи проделали огромную работу, это подвиг. Сегодня состоится благотворительная игра, планируем все внести вклад и подарить врачам 1 млн рублей от хоккейного клуба СКА. Нашивки на форме – тоже знак благодарности врачам. Хотим отметить их работу, низкий им поклон, они работают душой и показывают пример всем, что такое настоящее отношение к работе, к своему делу», – сказал Ротенберг на презентации команды СКА.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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