«Роснефть» отказалась от финансирования «Салавата Юлаева»

Директор школы «Салавата Юлаева» Олег Васильев во время собрания с родителями сообщил, что корпорация «Роснефть» больше не спонсирует уфимский клуб.

«Честно и откровенно скажу, буквально вчера встречались с руководством. На сегодняшний день «Роснефть» отказала в финансировании хоккейного клуба. Представляете, да, в каком объеме «Роснефть» финансировала нас?

Мы переходим на бюджетное финансирование, и вы понимаете, что там совсем другие нормы, совсем другие объёмы. Чтобы хоть как-то компенсировать это, мы ввели платные образовательные услуги. Форму каждому не дадим. В среднем у нас по десять комплектов на каждый возраст. Кому дать клюшки, коньки, форму, определяет уже тренер», – приводит слова Васильева «ГорОбзор.Ру».