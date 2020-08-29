«Роснефть» отказалась от финансирования «Салавата Юлаева»
Директор школы «Салавата Юлаева» Олег Васильев во время собрания с родителями сообщил, что корпорация «Роснефть» больше не спонсирует уфимский клуб.
«Честно и откровенно скажу, буквально вчера встречались с руководством. На сегодняшний день «Роснефть» отказала в финансировании хоккейного клуба. Представляете, да, в каком объеме «Роснефть» финансировала нас?
Мы переходим на бюджетное финансирование, и вы понимаете, что там совсем другие нормы, совсем другие объёмы. Чтобы хоть как-то компенсировать это, мы ввели платные образовательные услуги. Форму каждому не дадим. В среднем у нас по десять комплектов на каждый возраст. Кому дать клюшки, коньки, форму, определяет уже тренер», – приводит слова Васильева «ГорОбзор.Ру».
«Салават Юлаев» обыграл СКА в матче за третье место на Кубке чемпионов в Казани
- 29 августа 2020
-
13:58
-
13:46
-
12:53
-
12:37
-
12:15
-
12:11
-
11:46
-
11:41
-
11:16
-
10:59
-
10:49
-
10:34
-
10:17
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:15
-
00:00
- 28 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
22:38
-
22:28
-
22:22
-
21:58
-
21:47
-
21:31
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:00
-
19:54
-
19:36
-
18:36
Партнерский контент