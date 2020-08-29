Семёнов: в игре «Авангарда» ничего не поменялось, будем гнуть свою линию

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (3:1).

«Были первые две игры, когда мы отыгрывались, это очень хорошо для нас, потому что это показатель. У нас есть сплочённость, мы не опускали руки, выходили на второй и третий периоды, доказали, что мы сильнее. Отработали на этом турнире какие-то компоненты тактического плана, большинство, меньшинство. Хороший матч провели, вели в две шайбы, хорошо довели до победы, не пропустили, в обороне хорошо сыграли. Да, есть над чем работать: у нас осталось не так много времени до начала чемпионата, и нужно какие-то тонкости ещё усовершенствовать, тогда всё будет хорошо.

Насколько поменялся тактический рисунок по сравнению с предыдущим годом? На мой взгляд, практически ничего не поменялось. Мы также будем гнуть свою линию, играть активно и агрессивно во всех зонах, выигрывать единоборства и играть только на победу. Я в самом начале сказал, что есть тонкости, над которыми нужно поработать. На сколько процентов – не буду говорить. У нас есть сплочённость, коллектив, костяк, в первую очередь, и у нас есть всё для победы», – приводит слова Семёнова пресс-служба клуба.