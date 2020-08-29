Жена Тарасенко опровергла слухи о скором завершении карьеры супруга

Яна Тарасенко, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, опровергла слухи о возможном завершении карьеры российского хоккеиста.
«Не думала, что журналисты могут быть настолько лживыми и непорядочными. Друзья, у нас всё хорошо и в этом нет сомнений. Создавать хайп и пиар на чужом несчастье, не зная даже близко ситуацию, – очень низко. Не дезинформируйте людей», – написала Яна в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Тарасенко перенесёт операцию на плече, после которой будет восстанавливаться не меньше пяти месяцев. Напомним, ранее форвард неоднократно получал травмы плеча. Прошлую операцию в клубе назвали неудачной.
В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».
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