Маршан: понимаю, что люди хотят смотреть хоккей, но проблема расизма важнее спорта

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поддержал решение НХЛ о переносе двух дней розыгрыша Кубка Стэнли из-за обострившейся ситуации, вызванной очередным проявлением расизма в США.
«Каждый имеет право на своё мнение. Но совершенно понятно и очевидно, что эта проблема важнее спорта. Надо отложить в сторону все дела. Спорт — это предмет роскоши. Смотреть матч или играть самому — это роскошь. Безопасность людей, их жизни, ощущение комфорта, которое не должно зависеть от цвета кожи — всё это важнее спорта.
Я понимаю, что люди хотят смотреть хоккей. Я понимаю их желание, но плохо, что они этого хотят. Есть вещи поважнее игр. Мы хотим что-то сделать по этому поводу, улучшить нашу жизнь, хотим поддержать людей и основополагающие принципы нашей жизни», – приводит слова Маршана пресс-служба лиги.
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