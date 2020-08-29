Уодделл: чем скорее «Каролина» подпишет Хэмилтона и Свечникова, тем лучше

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл надеется продлить контракты с защитником Дуги Хэмилтоном и российским нападающим Андреем Свечниковым.

«Безусловно, это два важных игрока для нашего клуба, так что чем скорее мы их подпишем, тем лучше. Это два разных типа контракта. Один (Хэмилтон) может стать неограниченно свободным агентом после окончания следующего сезона. У Андрея завершается контракт новичка. Так что эта два разных типа переговоров. Точного времени нет. Дедлайнов нет. У них обоих осталось по году контракта. У нас хорошие отношения с обоими игроками. И я жду, что они оба останутся тут», – приводит Уодделла пресс-служба лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.