Кожевников: СКА прилично омолодился. Команда много атакует, но пока подводит реализация

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который завершился в пятницу в Санкт-Петербурге.

«Во время предсезонной подготовки каждая команда ставит перед собой разные задачи. Результат на предсезонке — не самое главное. Важно, чтобы новички влились в новую команду, необходимо наиграть сочетания, отработать игру в неравных составах

В то же хозяева, наверное, рассчитывали на победу, но матчи с их участием показали, что их пока подводит реализация моментов, тем не менее, видна система. Игроки много времени проводят в атаке, хорошо подготовлены физически, создают много моментов, демонстрируют атакующий хоккей. В дружине Валерия Брагина много новичков. Команда прилично омолодилась, в играх турнира в составе «армейцев» было много 19-20 летних ребят, которые, тем не менее показали себя с наилучшей стороны», – сказал Кожевников «Чемпионату».