Маклин: Петтерссон напоминает молодого Дацюка, это огромный комплимент

Бывший главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориды Пантерз» Дуглас Маклин поделился мнением об игре молодого лидера «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.



«Вчера я смотрел матч „Ванкувера“, наблюдал за Петтерссоном и думал — кого же он мне напоминает? И вот, что я вам скажу, хотя вы можете называть меня сумасшедшим. Он мне напоминает молодого Павла Дацюка, да так, что просто словами не передать. Павел Дацюк был суперзвездой, обладателем Кубка Стэнли, важным двусторонним игроком „Ред Уингз“ с потрясающим хоккейным интеллектом и волшебными руками. Вот такого игрока и напоминает мне этот паренек. Это огромный комплимент. Потому что Дацюк был крайне хорош. Этот гол Петтерссона при счёте 3:1… Вот там я и увидел что-то от Дацюка. Я люблю Хорвата, Танева, Эдлера, но этот парень — особенный», — приводит слова Маклина официальный сайт НХЛ.