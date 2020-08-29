«Барыс» разгромил «Сарыарку» в контрольном матче

В заключительном контрольном матче предсезонной подготовки «Барыс» одержал победу над карагандинской «Сарыаркой» – 6:1. Матч прошёл на «Барыс Арене». Дубль оформил Егор Петухов, по два очка набрали Валерий Орехов, Роман Старченко, Даррен Диц, голы также забросили Павел Акользин и Дмитрий Гурков. Во втором матче подряд ворота защищал Денис Каратаев.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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