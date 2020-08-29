Отец Загитовой — об уходе из «Ирбиса»: рад, что имел возможность работать в суперклубе

Ильназ Загитов, отец известной фигуристки Алины Загитовой, официально покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ирбис». Его сменил Артём Анисимов, который до этого исполнял функции ассистента Загитова.



«Очень рад, что мне представилась возможность поработать в суперклубе. Здесь меня и мою семью очень хорошо встретили. Ребятам хотелось бы сказать, что я был очень рад видеть, как вы растёте. Буду скучать по вам и болеть в предстоящем сезоне. Отдельное спасибо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, президенту «Ак Барса» Наилю Маганову, директору «Ак Барса» Мансуру Усманову, всему тренерскому и административному штабу «Ирбиса», — приводит слова Загитова официальный сайт казанского «Ак Барса».