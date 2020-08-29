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Крикунов — о трёх поражениях в трёх матчах: у «Динамо» всё идёт по плану

Крикунов — о трёх поражениях в трёх матчах: у «Динамо» всё идёт по плану
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Витязем» (2:3 ОТ). Напомним, на Кубке мэра Москвы «Динамо» проиграло все три матча.

«Игра была обоюдоострая. Проигрывали, выигрывали, в итоге проиграли. Не очень хорошо получилось у нас, хотя моментов у первого звена было предостаточно. Яшкин не забил, и тут же мы получили второй гол. Сработал закон хоккея. А в целом несколько звеньев у нас с листа сегодня играли, неплохо у них получалось. Всё идёт по плану. Надо немного восстановиться к началу чемпионата. Подкосил немного коронавирус, но время ещё есть до 5 сентября. Успеем восстановиться.

Не готов сейчас открывать все карты, что нам понравилось на турнире. Хорошо, что ребята старались в каждом матче. Не всегда всё получается, но они боролись. Не понравились третьи периоды, которые все проиграли на турнире. Есть проблемы в игре на своём пятаке, уже говорили на эту тему с командой, подправим эти вещи», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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