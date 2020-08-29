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Шипачёв: нам с Кагарлицким нужно время, чтобы снова привыкнуть друг к другу

Шипачёв: нам с Кагарлицким нужно время, чтобы снова привыкнуть друг к другу
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от старта сезона.

«Оцениваю готовность к старту чемпионата так, что у меня есть ещё неделя, чтобы к нему подготовиться. Доволен, что своим звеном сыграли все три матча на турнире. Нужно было попробовать какие-то моменты, то же большинство. Думаю, что всё у нас будет хорошо.

С кем удобнее играть в одном звене – с Кагарлицким или Петерссоном? С тем, кто есть в команде, с тем и удобнее. Химию нужно нарабатывать на играх. Нам нужно время с Кагой, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Кага внешне остался таким же, каким и был. А по игре все мы находимся не в лучшей форме», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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