Тротц: в плей-офф надо иметь вратарский настрой. Пропустив шайбу, думаешь о новом сейве

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что не переживает из-за неудачных матчей в Кубке Стэнли.
«Надо сразу двигаться вперед. В плей-офф надо иметь вратарский настрой. Когда ты пропускаешь шайбу, то просто фокусируешься на следующем сейве. Для нас следующий сейв — это третий матч. Надо думать об этом», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
- 29 августа 2020
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