ЦСКА уверенно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы

Московские ЦСКА и «Спартак» провели матч на предсезонном Кубке мэра Москвы. Победу одержала команда Игоря Никитина — 5:2. ЦСКА на турнире проиграл «Витязю» (2:3) и обыграл московское «Динамо» (4:3 Б). «Спартак» уступил «Витязю» (2:3 ОТ) и обыграл «Динамо» (4:1).



Счёт был открыт на четвёртой минуте матча — шайбу забросил защитник ЦСКА Артём Блажиевский. Вскоре «Спартак» восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» забили трижды: дубль в актив записал форвард Андрей Локтионов, один гол забил защитник Михаил Науменков. «Спартак» ответил лишь точным броском нападающего Лукаша Радила. На 56-й минуте преимущество ЦСКА упрочил форвард Николай Голдобин.