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ЦСКА уверенно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы

ЦСКА уверенно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Московские ЦСКА и «Спартак» провели матч на предсезонном Кубке мэра Москвы. Победу одержала команда Игоря Никитина — 5:2. ЦСКА на турнире проиграл «Витязю» (2:3) и обыграл московское «Динамо» (4:3 Б). «Спартак» уступил «Витязю» (2:3 ОТ) и обыграл «Динамо» (4:1).

Счёт был открыт на четвёртой минуте матча — шайбу забросил защитник ЦСКА Артём Блажиевский. Вскоре «Спартак» восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Йори Лехтеря. Во втором периоде «армейцы» забили трижды: дубль в актив записал форвард Андрей Локтионов, один гол забил защитник Михаил Науменков. «Спартак» ответил лишь точным броском нападающего Лукаша Радила. На 56-й минуте преимущество ЦСКА упрочил форвард Николай Голдобин.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
29 августа 2020, суббота. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Блажиевский (Рыков, Голдобин) – 03:33' (5x4)   1:1 Лехтеря (Юсе, Бакош) – 07:39' (5x4)   2:1 Локтионов (Слепышев) – 27:10' (5x5)   2:2 Радил (Бакош, Юсе) – 30:37' (5x4)   3:2 Локтионов (Попов, Мамин) – 31:33' (5x5)   4:2 Науменков (Мамин, Голдобин) – 34:37' (5x5)   5:2 Голдобин (Слепышев) – 55:42' (5x5)
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