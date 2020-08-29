«Вы готовы лишь огульно обвинять». Полиция раскритиковала действия «Вегаса»

Президент полицейского профсоюза Стив Граммас выразил недовольство действиями клуба «Вегас Голден Найтс». Напомним, «Вегас» осудил полицейских, которые 23 августа несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот садился в автомобиль.



«Моим братьям и сёстрам из полиции кажется, что «Вегас» совершенно не разобрался в ситуации и слишком торопится с обвинениями. Клуб в порыве стадного чувства предпочитает огульно обвинять полицейских, выполнявших свою работу. У меня у самого возникло много вопросов о том, почему полицейский решил применить оружие. Но вместо того, чтобы сразу встать на защиту коллеги, я ждал фактов. Из отчёта я узнал, что у подозреваемого был нож, поэтому полицейский не мог подойти к нему близко. Офицеры сначала применили менее летальное оружие. В машине было трое детей. Других фактов пока нет.



Интересно, а что бы сказали в «Вегасе», если бы оказалось, что: 1) подозреваемый сказал офицерам, что собирается достать оружие из машины и пристрелить их? 2) подозреваемый сказал, что он собирается причинить вред детям? 3) подозреваемый собирался угнать машину и похитить детей у матери? 4) подозреваемый собирался кого-то убить?



Я не знаю, есть ли в этих словах правда, но и вы в «Вегасе» тоже не знаете. Поэтому важно подождать завершения расследования. А вы вместо этого делаете резкие заявление, бойкотируете хоккей и призываете к протестам против полиции! Как же быстро ваша организация поворачивается спиной к полиции.



Когда стреляли в полицейского и он остался парализованным, вы послали его семье клюшки с автографами. Никаких бойкотов, никаких отмен матчей. Когда сотни полицейских закидывали камнями, бутылками и кирпичами, даже когда в них стреляли, единственной заботой «Вегаса» было доиграть Кубок Стэнли. Никаких угроз досрочно завершить сезон, пока насилие против полиции не закончится.



Очевидно, что вы поддерживаете героев полиции, тех же самых, что вы восхваляли 1 октября, только когда пресса или определённая политическая партия или другие неосведомлённые спортсмены говорят вам, что это можно делать. Для меня это ненормально, и ненормально для людей, который я представляю.



Напоследок прошу вас, когда в следующий раз будете делать заявление касательно полиции, потрудитесь поглубже ознакомиться с вопросом или подождать, пока не станет известно больше фактов. Никто не ненавидит плохих копов больше, чем хорошие копы», — указано в заявлении Граммаса.

Барри Тротц: спорт не должен останавливаться, чтобы у игроков была возможность высказаться